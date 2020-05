【附直購連結】iPhone 8、8 Plus 創新低價！行貨二千多元入手！

如果唔介意稍舊,iPhone 8 也是不錯選擇。現時 iPhone 8、iPhone 8 Plus 創新低價,全新香港行貨只需二千多元就可入手,更包免費本地送貨及 Apple 1 年原廠保養服務!

iPhone 8、iPhone 8 Plus 雖然已是 2017 年出品,但使用 A11 Bionic 處理器、支援無線充電、快充,對於一般用家來說,仍是相當夠用。最近,香港蘇寧網站推出 iPhone 8、iPhone 8 Plus 優惠,當中 iPhone 8 128GB 由 HK$4,399 減至 HK$2,990,iPhone 8 Plus 64GB 由 HK$6,099 減至 HK$3,490,而 iPhone 8 Plus 128GB 則由 HK$5,399 減至 HK$3,990。

▲ iPhone 8、8 Plus 優惠價

