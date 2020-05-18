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【附直購連結】iPhone 8、8 Plus 創新低價！行貨二千多元入手！

行內熱話 16:56 2020/05/18

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如果唔介意稍舊，iPhone 8 也是不錯選擇。現時 iPhone 8、iPhone 8 Plus 創新低價，全新香港行貨只需二千多元就可入手，更包免費本地送貨及 Apple 1 年原廠保養服務！ 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

iPhone 8、iPhone 8 Plus 雖然已是 2017 年出品，但使用 A11 Bionic 處理器、支援無線充電、快充，對於一般用家來說，仍是相當夠用。最近，香港蘇寧網站推出 iPhone 8、iPhone 8 Plus 優惠，當中 iPhone 8 128GB 由 HK$4,399 減至 HK$2,990，iPhone 8 Plus 64GB 由 HK$6,099 減至 HK$3,490，而 iPhone 8 Plus 128GB 則由 HK$5,399 減至 HK$3,990。

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

iPhone 8 128GB 購買連結：請按此

iPhone 8 Plus 64GB 購買連結：請按此

iPhone 8 Plus 128GB 購買連結：請按此

iPhone 8、8 Plus 優惠價

【其他內容】【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液

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撰文 : 蔡子峰

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