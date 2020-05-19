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【遙距營商計劃】用D-Biz資助直接在Facebook落廣告？推廣服務商：掛勾轉型項目更易獲批

數碼轉型 07:53 2020/05/19

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遙距營商計劃（D-Biz）開始接受申請，是次計劃連「廣告推廣」亦納入資助範疇，不少中小企打算將這筆錢用作宣傳。一直以來，中小企在 Facebook 落廣告都是直接有效的宣傳方案，惟是次若直接向 Facebook 查詢報價並申請 D-Biz ，反而難通過審批。

AsiaPac 專營數碼營銷推廣，業務包括 Google 關鍵字廣告、Facebook 廣告服務代理商等。AsiaPac 行政總裁陳楚冠表示，上星期多了不少人查詢業務：「上星期每天有近 30 宗查詢。以前 1 天大約只有 10 宗，數字大增。客戶查詢的問題非常類近，如：怎樣申請 D-Biz、AsiaPac 的業務範疇、我們的方案最多可以申請到多少錢等等。」

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D-Biz 資助項目共分 12 種類，AsiaPac 主要做第 1 類至 3 類服務，即網上營商、網上接單和送遞和智能自助服務系統，以及網上客戶服務和推廣。陳楚冠說：「我們同時是不同社交媒體的網上供應商，可以就不同服務配合網上廣告推廣。不過，很多客戶只想用 D-Biz 資助直接在 Facebook 等社交平台落廣告宣傳，這種做法是未必獲批。當你直接向 Facebook 索取報價來申請 D-biz，你很難再用申請項目做到一站式服務。 D-Biz 原意是讓公司數碼轉型，不是給錢你落廣告。」

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陳楚冠指出，對於這種想申請宣傳資金的用戶來說，應先考慮完整項目配套，例如以低成本來製作新項目，如：售票系統、可進行交易的網店；並在申請資助項目時列明會用 Facebook 平台宣傳，如 8 成錢用在廣告，2 成錢用在新項目。那便可達到資助宣傳目的，又有更大機會讓項目審批成功。

AsiaPac 行政總裁陳楚冠。

陳楚冠說：「只問 Facebook 索取報價的話，很難說服 D-Biz 項目評審員申請是幫公司數碼轉型。若果用項目做一站式服務，整件事（資助申請）便順理成章。我們亦有標準數碼宣傳方案可供選用。」

陳楚冠預計，未來半年會有大量中小企會申請 D-Biz，資助用作在 Facebook 落廣告。不過，那麼突然一窩蜂投資在 Facebook，會否分薄曝光率？大家都吃力不討好？陳楚冠指出這種情況應該不會發生，因為每家公司潛在客戶群不同，落廣告時只要將受眾客戶方面限定在狹窄範圍，例如鎖定目標受眾的性別、年齡、教育程度、興趣等等，那便不用擔心多人在 Facebook 落廣告引致「撞車」。

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Photo：BeFitt

撰文 : 陳文政

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