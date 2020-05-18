【附購買連結】香港廠皓淨口罩再開售 Level 2 口罩! 每個口罩最平 $1.62 已包速遞收費

港人在疫情下，愈來愈愛購買香港製造口罩 。皓淨口罩（Hygiene Mask）自早前賣口罩後，再次開訂口罩。今次同樣發售 ASTM Level 2 口罩，每個口罩售價最平更只需 $1.62，而且更是免運費。

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跟其他香港口罩廠的銷售方式有別，皓淨口罩暫只提供每月供應口罩的方案。皓淨口罩今次亦是提供 6 個月、12 個月和 24 個月方案選購，用戶可按使用量需求選擇每月需要 1 盒或 2 盒的口罩。皓淨口罩的廠房和口罩規格等詳細資料，可按此瀏覽。

▲ 皓淨口罩香港製造

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每片口罩訂購價最平的是 24 個月、每月 2 盒的方案，每片口罩最平僅$1.62 (詳情可看下表)， 而且已包郵費。最短期試用的話，6 個月每月 1 盒的方案，平均每盒售 $124.8，即每片口罩售 $2.5，同同樣包郵。

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▲ 香港製造皓淨口罩的訂購方案

廠方會在 5 月 21 日上午 9 點開始訂購，至 5 月 22 日晚上 9 點結束。廠方指首一萬位訂購者，將可於 6 月 1 號始優先發貨。一萬位後訂購者，將於 6 月 10 日後按購買順序發貨，確保一個月內口罩到手。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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