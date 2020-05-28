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【疫市營商】新鮮食材直送上門　網購餸包生意肺炎疫情期間急增 2 倍

商管策略 11:03 2020/05/28

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近幾年外賣速遞平台普及，看似只適合「居家一族」，但新冠肺炎疫情令不想外出的市民，增加使用網購餸菜家中煮甚至直接光顧外賣解決三餐問題。現時餸菜包直送到家中頗受到上班族和孕婦等受眾歡迎，界更指生意近期急增，好到「做唔切」。

Fresh to go 的網購餸包服務，專為「坐月」媽媽提供廣東菜餚和補益湯水等有營餐單。Fresh To Go 創辦人伍惠寶（Rainbow）向 SME.hket 記者指：「網上餸菜包服務 10 年已推出，大部分客戶是媽媽，而『坐月子』菜單是一眾媽媽建議加開的範疇。」她指新冠肺炎疫情高峰期生意急增約 2 倍，估計市民留在家中日子增加，帶動網上食材送貨服務生意。

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Fresh To Go 為坐月媽媽提供有「坐月子」菜單

Rainbow 指，很多孕婦在懷孕期間會選擇聘請坐月員照顧日常，但特定的「坐月餐」口味因人而已，同時孕婦在坐月時口味會隨時改變，「坐月子」餸包是按孕婦每日的喜好選擇，不少客人會選擇用「月包」（預繳 1 個月定單）。 Fresh To Go 訂購方式只接受網站預設 3 款的「Fresh Dollar」增值券，金額愈高，回贈獎賞優惠愈多，且無使用期限，結帳時「一㩒即買」，毋須擔心信用卡資料外洩。

【相關文章】平台抽成高中小食肆難捱 本土科創推外賣網免佣渡難關

「坐月子」湯水是熟食湯包速遞上門

Rainbow 續稱，「坐月子」湯水菜單受媽媽客戶歡迎，也適用全家滋補養生食療，成功網上訂購前可註明那款食材不能進食，照顧到所有食物敏感者需要；「坐月子」湯水的主要照顧到產前產後孕婦的需要，但始終不及主食菜單餸包受歡迎。

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撰文 : 鍾采餘

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