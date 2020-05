【疫市營商】新鮮食材直送上門　網購餸包生意肺炎疫情期間急增 2 倍

近幾年外賣速遞平台普及,看似只適合「居家一族」,但新冠肺炎疫情令不想外出的市民,增加使用網購餸菜家中煮甚至直接光顧外賣解決三餐問題。現時餸菜包直送到家中頗受到上班族和孕婦等受眾歡迎,界更指生意近期急增,好到「做唔切」。

Fresh to go 的網購餸包服務,專為「坐月」媽媽提供廣東菜餚和補益湯水等有營餐單。Fresh To Go 創辦人伍惠寶(Rainbow)向 SME.hket 記者指:「網上餸菜包服務 10 年已推出,大部分客戶是媽媽,而『坐月子』菜單是一眾媽媽建議加開的範疇。」她指新冠肺炎疫情高峰期生意急增約 2 倍,估計市民留在家中日子增加,帶動網上食材送貨服務生意。

▲ Fresh To Go 為坐月媽媽提供有「坐月子」菜單

Rainbow 指,很多孕婦在懷孕期間會選擇聘請坐月員照顧日常,但特定的「坐月餐」口味因人而已,同時孕婦在坐月時口味會隨時改變,「坐月子」餸包是按孕婦每日的喜好選擇,不少客人會選擇用「月包」(預繳 1 個月定單)。 Fresh To Go 訂購方式只接受網站預設 3 款的「Fresh Dollar」增值券,金額愈高,回贈獎賞優惠愈多,且無使用期限,結帳時「一㩒即買」,毋須擔心信用卡資料外洩。

▲ 「坐月子」湯水是熟食湯包速遞上門

Rainbow 續稱,「坐月子」湯水菜單受媽媽客戶歡迎,也適用全家滋補養生食療,成功網上訂購前可註明那款食材不能進食,照顧到所有食物敏感者需要;「坐月子」湯水的主要照顧到產前產後孕婦的需要,但始終不及主食菜單餸包受歡迎。

