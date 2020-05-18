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【記得戴口罩】袁國勇以倉鼠作實驗　證實戴口罩感染機率大減一半!

行內熱話 15:10 2020/05/18

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國際傳染病學權威袁國勇領導的港大醫學院微生物學系研究團隊，最近利用金黃敘利亞倉鼠進行實驗，發現戴外科口罩能有效減低感染新冠病毒。

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根據 Topick 報道，研究團隊在實驗中把倉鼠放入封閉的系統，一面籠的倉鼠受新冠病毒感染，另一面籠的倉鼠沒有感染。兩籠之間有連接並由有孔隔板隔開，氣流從前者單向流動到後者。

測試結果

1.在無口罩阻擋下，有 66.7% 無感染倉鼠將感染新冠病毒。

2. 在無感染倉鼠籠的入氣口加設口罩，健康倉鼠的感染率大大降低至 50% 至 33.3%。

3.以口罩分隔已感染倉鼠出氣口的一方，健康倉鼠的感染率降低至 16.7% 。

從實驗結果顯示，新冠肺炎可透過飛沫或空中飛沫傳播，戴口罩可有效減低傳播，特別是當感染者戴上口罩時更為有效。袁國勇又指戴口罩者即使被感染，病毒量亦較少，所以危險程度亦較低。

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撰文 : 張文啟

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