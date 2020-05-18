$97.5 盒港產 Care HK Level 1 口罩再出 20 萬貨! 今周將推出市場發售

港人在疫情下，愈來愈愛購買香港製造口罩， Care HK 表示，再供大貨供市民購買。

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港產口罩廠 Care HK，近月已製造超過 100 萬個口罩(按此瀏覽詳情)，今日廠方再表示，又有 20 萬個成人口罩出貨，並送往 Pricerite 實惠待售。Care HK 更預告，相關批次的口罩將於本周稍後進行抽籤及發貨。

▲ Care HK Level 1 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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