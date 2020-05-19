【SME學堂】開網店・拓零食業務　百事營業額大增1成打贏肺炎疫情

百事（Pepsi）早前公布第 1 季業績，在新冠肺炎疫情下公司營業額逆市大增 10%。相比起對手可口可樂（Coca-Cola），因需求減少將近一半的飲品銷售業務降低，百事的業績反而有增長，主要是公司最近開設網店、拓展零食業務有關。

網上商店數據 分析顧客消費行為

在疫情期間，人們不能外出購物，網購的需求明顯增加。據市場研究機構尼爾森（Nielsen）的數據顯示，截至 5 月 2 日，網上食品銷售額與去年同期增長 66％ ；百事也看見了這個現象，早前推出兩個購物網站 PantryShop.com 和 Snacks.com，希望在這次新冠肺炎疫情中，得到更多消費者的注意，並為公司進軍電子商貿業務鋪路。

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百事在 PantryShop 網站還推出不同分類配搭商品，例如「起床系列」、「點心時間」、「運動/療癒」等組合，滿足不同需求的消費者，例如在家工作（home office）的打工仔，或是不能去健身中心的健身族等。此外，百事在開設網店前就在本地便利店和超市中連結分析系統，觀察消費者的購物行為，因而選出最受顧客喜愛的 100 種薯片、麥片等，直接為消費者提供最愛的零食。這些購買數據也會反饋到公司的庫存系統，得到更多消費資訊，日後可以針對不同客群和地區的顧客做更貼心的促銷活動。

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▲ 百事早前推出PantryShop.com售賣零食

收購零食公司 拓展零食業務

百事除了飲品，也積極拓展零食業務，如今年 2 月便以 7.05 億美元收購中國網上零食公司百草味（Be&Cheery），其主要售賣堅果、果乾等食品，協助百事進入亞太市場。在新冠肺炎疫情期間，人們留在家中的時間較長，變相令薯片、堅果這類的零食的銷售增加。當中，比起單包銷售，家庭裝或派對組合的薯片最受歡迎。

百事零食類商業總監Alex Brittain 表示，分享包的總銷售額過去幾不斷增長，現在佔薯片、堅果等零食類總銷售額的 31%，遠高於 2010 年的 10%。百事在這次新冠肺炎疫情中，打破傳統飲品行業的框架，拓展事業版圖，涉足網上商店，直接面對消費者。

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Photo：Pepsi、pantryshop.com