【遊戲商機】《森友會》帶動設計商機 奢華家居品牌推「家居」設計服務

在現實世界中，人們在設計家居時會尋求室內設計師的建議，而在新冠肺炎疫情下紅爆的《集合啦！動物森友會》中，玩家可以自行設計房子、服裝、街道等。這款遊戲更為企業帶來商機，有英國奢華家居品牌就推出虛擬室內設計服務，將遊戲中的設計帶到現實中。

遊戲帶動設計商機

英國奢華家居品牌 Olivia’s 看準遊戲中室內設計的需求，提供室內設計顧問服務，公司會安排室內設計師到遊戲中玩家的島上遊覽，協助玩家建造心水「家居」。Olivia’s 提供的實際服務，如協助裝飾玩家在遊戲中的家、評估玩家適合的家居風格，並會為玩家提供多款設計風格，讓玩家可以隨時重新建立居家風格。此外，Olivia’s 希望在遊戲世界中提供的諮詢服務，可應用到玩家的真實生活中。

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▲ Olivia’s 的設計師會協助裝飾玩家在遊戲中的家

設計品牌招聘室內設計師

Olivia’s 亦在網站上招募虛擬室內設計師，應徵者必須提供自己的履歷、簡述自己的相關經驗，在現實世界中有室內設計的經驗為佳。另外，應徵者必須自備Switch 主機及《森友會》遊戲。虛擬室內設計師的薪金以時薪計算，設計師有權決定工資，但每小時最高的訂價不能超過 40 英鎊（約港幣 375 元）。

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Photo：Nintendo