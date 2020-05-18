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新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士

業界頭條 03:37 2020/05/18

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港人在疫情下，愈來愈愛購買港產口罩，亦有愈來愈多新口罩廠成立。Ls Surgical Mask 也是一間新成立的香港口罩廠。

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Ls Surgical Mask (L’s) 的廠房位於新蒲崗，擁有無麈空間，將生產 Lv1 及 Lv2 兩級口罩選擇，以每盒三十個，價格便宜提供給香港人使用。Ls Surgical Mask 更表示今星期將正式量產，但第一批口罩暫不作售賣，將轉贈給準備開學的特殊學校、盲人學校、及由廠方的前線義工派發。至於 Ls Surgical Mask 的公開銷售詳情及定價，將於再稍後公布。

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Ls Surgical Mask 成功試產的口罩

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Ls Surgical Mask 廠方

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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