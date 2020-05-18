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【脫美控制?】日媒解剖華為 5G 旗艦機 美製零件僅餘1％

行內熱話 01:06 2020/05/18

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美國特朗普政府將華為列入黑名單超過 1 年，華為方面自然想極力擺脫美國的束縛。早前《日本經濟新聞》邀請東京的手機拆解專業公司 Fomalhaut Techno Solutions 拆解華為旗艦手機 Mate 30，發現手機中，美國零組件佔整部手機的比例由從先前的 11%，大降至 1%。 

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《日經新聞》報道指出，在禁令之前，美國零件所佔的成本價值比約 11%，中國大陸製零組件佔 25%。不過在早前拆解的 Mate 30 中，由中國製造的零件大幅增加至 42%，而美國零件的比例則只餘 1%。 

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分析認為，華為在這 1 年間被迫轉換供應商，而在此期間內，自家製的手機零件開發也取得進步；華為的新款手機中已經採用子公司海思半導體的晶片，在禁令前則仰賴美國 Skyworks Solutions 的供應。 

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 研究亦推算出華為手機內各國零件的價值。中國零件合共價值最高，達 77 美元；日本及南韓零件分別值 68 及 61 美元；美國零件只值 3 美元。

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撰文 : 何兆洋

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