【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。港產口罩品牌獅子山口罩自宣布將推出口罩後，不少市場都好心急想知廠方的新消息，最近廠方終於有好消息。

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獅子山口罩最大的賣點不但是香港製造，而且口罩售價僅 $19包/7 片和 $59盒/30片，十分抵用，兼是獨立包裝(口罩規格和廠房詳細報道按此瀏覽)。廠方表示，除了廠房、機器和原材料之外，調校機器的技術亦十分重要。包括由三層不織布組疊、摺壓至三摺痕、加上鼻樑條、超聲壓邊、裁剪、超聲耳繩等等，每個工序能順利完成，全靠技術人員事前多次微調機器及重覆試機，任何一個工序出錯，皆會直接影響整條生產線的口罩生產。

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▲ 獅子山口罩正在試產

廠方為測試口罩機，亦試產了小量口罩，但不是作銷售用途呀。惟廠方仍未公布口罩發售日期，大家留意本網的最新消息跟進。

▲ 獅子山口罩正在試產

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▲ 獅子山口罩正在試產

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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