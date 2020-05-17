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【疫市營商】夾公仔機無客連帶影響批發生意　望政府加強支援年青小本經營者

業界頭條 16:40 2020/05/17

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「加寶禮品屋」負責人 Marco Cheuk。

新冠肺炎疫情令很多零售消遣場所停頓，連帶影響批發後勤業務，包括玩具精品。專營日本景品和台灣公仔的深水埗「加寶禮品屋」，本來向銷售畢業公仔等精品店供貨，現時放棄多樣批發市場，只做毛公仔及精品批發小生意，現在客源主要是夾公仔機店持有人。

禮品屋負責人 Marco Cheuk 向 SME.hket 記者指：「希望尋找更多正版（公仔）貨供應香港市場，很多人找不到高品質的，特別是想為無能力從其他國家直接入貨的小商戶精品店，提供正版毛公仔，為年青人創業小本經營出一分力。」

新冠肺炎疫情肆虐全球，貨品供應阻遲，加寶禮品屋現時靠賣存倉舊貨，生意總算過得去。Marco 表示：「以前返一批貨至少 60 至 100 隻，現在只能拆散 1 至兩隻賣，生意額因而跌至 1 成。」

【相關報道】夾公仔機一本萬利？想投資先了解經營模式

「加寶禮品屋」批發日本景品和台灣公仔。

疫情影響難覓高檔貨源

早期夾公仔機舖「場主」（註：擁有夾公仔機店舖的人）及「台主」（註：場中 1 部或多部夾公仔機擁有者）多數從網購劣質貨甚至假貨，相比現時開始注重出口公仔品質，選購高檔次的正版公仔。Marco 坦言：「香港比其他國家網上營商環境一直欠支援，甚至較中國落後，如 10 年前內地已發展淘寶網購平台，直到兩年前夾公仔機等新興行業興起，尋找貨源渠道不足，亦未得到政府支持。」

近兩年前香港夾公仔機店競爭不大，所以外界看好此「吸金」行業，但現時這類舖頭開到「成行成市」，加上新冠肺炎疫情未散，生意雪上加霜。長期光顧加寶禮品屋的 Smile Maker 夾公仔機店「場主」（註：擁有店內所有夾公仔機的人）Eric 表示：「這裏款式價格便宜，較多靚的正版公仔，選購挑選款式多，有助控制成本，減輕經營壓力。」

【相關報道】生意谷底玩具音樂鋪消失 信和中心靠夾公仔舖撐場

夾公仔機店場主 Eric（右）正在取貨。

抗疫基金 20,000 元資助對公仔機舖微不足道

長達一個半月的「限聚令」，導致夾公仔機店舖生意不復再，見過部份行家直接將公仔放在夾公仔機店舖門口售賣。 Eric 透露，現時約 8 成從事夾公仔機者持有「臨時娛樂場所牌照」，故在政府早前公布第二輪「防疫抗疫基金」下獲港幣 20,000 元資助，但是他每月要繳交 1,700 元租金，其實難以維持生計。

Eric 建議，政府因應新冠肺炎疫情，應該讓夾公仔機舖公仔機舖效法規管飲食業做法，人流管制入場人數，以及閘口處量度體溫，而非強制關閉，因為做好清潔及防疫措施對業界已經足夠。他指：「早時疫情嚴重市民減少出外，生意到現在才慢慢恢復。我們這行（夾公仔機）跟零售業同樣要應付租金高企問題，希望政府不要收緊措施令夾公仔舖絕跡。」現在公仔機店雖可重開，但停業個半月的損失已補不回。　

【相關報道】電競館變夾公仔場？CGA 老闆 Ryan：娛樂元素更豐富

根據香港法例，經營夾公仔機店（即場主）需申領《公眾娛樂場所牌照》及《有獎娛遊戲牌照》；而要得到食物環境衞生署簽發的《公眾娛樂場所牌照》，需要符合樓宇、消防安全等多項條件。申領牌照費加起來每年已超過 20,000 元。

【相關報道】葵涌廣場人流少近三分二 上月執近30間舖夾公仔機又進駐

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撰文 : 鍾采餘

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