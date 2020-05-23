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【疫市營商】無懼逆市創業　棄門市工廈開護膚品體驗館

商管策略 19:14 2020/05/23

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近 10 年醫學美容療程愈趨普及，不少知名國際品牌會提供體驗館服務，但新冠肺炎疫情大流行令美容院早前停業，現已復業但造成的打擊很難短期回復。不過，有美容中心仍選擇此時擴充開業，做好部署反擊。

香港醫美品牌 La Fragancia 的 Winnie Ng 接受 SME.hket 記者表示，早前停業期間已為體驗館開幕部署，而且市面上外國大品牌的護膚品未必適合所有香港人，產品保鮮期因運輸變短，所以這好時機開拓高質素和適合本地的護膚品。

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La Fragancia 因應疫情研製清潔精華油。

工廈區設立護膚品體驗館

Ｗinnie 認為，醫學美容間接帶動護膚品市場，故藉新冠肺炎疫情大流行之際，研製「深層清潔精華油」，紓緩經常帶口罩產生暗瘡問題。

新品牌進駐護膚品市場，卻不主攻門市生意，而選擇冷門營銷方式：選在工廈開設體驗館。Winnie 解釋：「門市最大作用是供顧客即時購買產品，我們做法是先了解顧客的肌膚狀況和介紹護膚概念，而體驗館好處是提供渠道跟客人互動，在工廈亦可節省成本鋪租，把資源集中在技術及原材料研發。」

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借助網絡宣傳優勢，拍攝產品宣傳照

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新創品牌 La Fragancia 走高端市場，推銷策略只靠口碑固定客源支持。被問到擔心新冠肺炎疫情銷量欠佳問題時，Winnie 指：「對生意影響不太大，現時沒有一門初創生意剛起步可以大賺，能應付開支已經很好。現時收入主要靠舊客戶支持，約佔生意業務 80 至 90%。」

現時取貨和研究產品都是 Winnie「一腳踢」，期望透過網上宣傳優勢拓展新客戶，包括在 Facebook 和 Instagram 放短片或直播吸引新客戶。

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撰文 : 鍾采餘

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