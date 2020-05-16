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7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個

行內熱話 15:16 2020/05/16

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近日不少連鎖店都有賣日本口罩，包括超級市場等等(按此瀏覽內容)，不過便利店就較少見。由 5 月16日早上開始，有不少網民陸續成功在各區 7-11 便利店購得日本製造的 unicharm 超立體口罩。

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有網民在 FB 群組報料，指成功在多區包括柴灣、元朗、粉嶺、荃灣麗城、九龍灣九展等的 7-11 便利店購得unicharm 超立體口罩，售價為$28/7個 。unicharm 超立體為日本製造，支持 3E 99% 防護。

網民在7-11購得的日本口罩(網民圖片)

【其他內容】【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液

不過據了解，每間 7-11 返貨極少，大店約 10 多包，一些細店只有 1 包甚至無。此外，由於各店返貨時間不一，所以大家想購買的話，可能要行過 7-11 附近就入去睇睇是否已返貨。今次想在 7-11 購得平日本製口罩的話，都是要靠運氣啦!

網民為方便市民購得口罩，更推出 7-11 報料整理帖，大家可以作參考。

【其他內容】港產 Pasion Level 1 口罩終於在百貨公司發售! 獨立包裝口罩賣$138/50個

網民在7-11購得的日本口罩(網民圖片)

【其他內容】$69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

【其他內容】【附購買連結】實惠推 BFE、 PFE≥98% CareHK 港產口罩　現時可於網上登記

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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