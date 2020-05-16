免排隊? 7-11 都有日本製口罩賣! unicharm 超立體口罩賣$28/7個

近日不少連鎖店都有賣日本口罩，包括超級市場等等(按此瀏覽內容)，不過便利店就較少見。由今早開始，有不少網民成功在各區 7-11 便利店購得日本製造的 unicharm 超立體口罩。

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有網民在 FB 群組報料，指成功在多區包括柴灣、元朗、粉嶺、荃灣麗城、九龍灣九展等的 7-11 便利店購得unicharm 超立體口罩，售價為$28/7個 。unicharm 超立體為日本製造，支持 3E 99% 防護。

▲ 網民在7-11購得的日本口罩(網民圖片)

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不過據了解，每間 7-11 返貨極少，大店約 10 多包，一些細店只有 1 包甚至無。此外，由於各店返貨時間不一，所以大家想購買的話，可能要行過 7-11 附近就入去睇睇是否已返貨。今次想在 7-11 購得平日本製口罩的話，都是要靠運氣啦!

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▲ 網民在7-11購得的日本口罩(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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