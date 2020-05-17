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【創業奇情】之「其利斷金」

行內熱話 11:37 2020/05/17

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薑是老的辣！財叔在新冠肺炎疫情下，完美演繹了如何零成本創業，這位 60 多歲的叔父，憑著靈敏的觸覺、過人的膽識、完美的執行，在數天內創造了新商機、挽救兒子的生意危機，更成就香港工業再出發。

農曆新年期間新冠肺炎疫情肆虐，全港學校開始停課，財叔兒子 Leo 經營的 10 間教育中心停止營業，他預期每月虧損將超過百萬元，情況嚴峻，Leo 終日愁眉不展。「你是不是該引入新的夥伴，我有好人選介紹給你。」財叔相信兒子要展開救亡行動。「我自己的事您就別操心了，我們正準備向政府求助。」財叔說：「我正要推薦政府作你的新夥伴。」Leo 感到驚訝。

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第 2 天，財叔打了一通電話給中學的師弟 Donny，這位政要出名為民請命。「政府現時最適合支持企業在香港生產口罩，必會贏得市民掌聲。」財叔認為香港應該再次擁有工業，生產香港製造的口罩，希望 Donny 儘快向政府作出建議。他同時推薦兒子 Leo 給這位政要。「他擁有全港最多的口罩生產設備，得到多個慈善團體支持。」財叔號稱 Leo 的團隊可以協助政府，為各大企業設立生產。

第 3 天，財叔與數間大企業的管理層聯絡上，他劈頭第一句便說：「政府將會大力支持企業在香港生產口罩，要把握機會搶佔先機。」財叔推薦了兒子 Leo 的顧問團隊，並提供各款口罩生產設備供參考。當中有大型連鎖集團、金融投資機構、著名網上商店、慈善團體等。

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往後數天，各大企業相繼透過 Leo 訂購口罩生產設備，簽定了未來兩年的顧問合約。Leo 的教育中心成功轉型為口罩設備顧問公司，提供包括各類型號口罩生產設備、機器組裝及維修、無塵車間顧問服務等；數十位同事忙得不可開交，每月營業額比教育中心多出數倍，利潤也更豐厚。

「您是怎樣能做到的？」Leo 好奇的問財叔，如何能預知未來，把口罩生產的生意在香港推進發展。「中國全民要戴口罩！」財叔輕描淡寫的說道，某天在報章看到這一段新聞，相信國內的口罩供應將會非常短缺，更不可能照顧香港市場。他只是憑信念認為香港政府必會支持香港口罩生產，遂叫他的師弟 Donny 順水推舟，大企業必定響應，最難的地方就是網上搜查機械廠商資料，「這正是你們年輕人的強項。」

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「向每間口罩生產設備商提高 1 倍價錢訂購，沒有風險嗎？」財叔說這是防止對手買得到機械的策略，況且你們團隊提供額外的顧問服務，絕對超值。「你們教育中心咁多 STEM 老師，學以致用啦！」

「其實真正會賺錢的人，都會懂得空手入白刃。」財叔腼腆說著，Leo 恍然大悟並補充說：「用科學的語言來講，通過精心策劃，獨特的創意，完美的執行，就能達致多贏的局面。」老薑固然夠辣，子薑一樣好有裨益。

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以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：YOUFACTORY

撰文 : 鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

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