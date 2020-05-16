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【港產口罩】Mask Lab HK 為首批口罩買家免費升級至納米口罩 而且增量至 50 個

行內熱話 04:11 2020/05/16

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香港口罩廠 Mask Lab HK 早前公開發售口罩 (按此瀏覽報道)，首批口罩本來預定在 5 月上旬發貨，但因機器延遲送到香港等問題，至今仍未發貨。廠方遂提供免費升級方案給首批口罩買家。

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Mask Lab HK 在 FB 表示，口罩生產機已經順利到港正安排調試、並將生產並盡快將口罩送到買家手上。廠方因為沒有為第一輪預訂的買家趕及卡 5 月上旬發貨，所以會為第一輪受影響的人客提供升級至納米級透氣防護口罩 (納米口罩詳情按此瀏覽)。

Mask Lab HK 口罩

【其他內容】【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液

買家不用額外登記，即可升級至納米級透氣防護口罩。原定納米級防護口罩為 40 個裝，這次升級會同時增加數量至 50 個裝。廠方指是感謝買家體諒和支持。廠方又指因自己是生產口罩的「初哥」，所以希望多出來的 10 個口罩亦能作為首批生產的緩衝，假如有輕微生產或外形品質控制問題，望見諒。

【其他內容】港產 Pasion Level 1 口罩終於在百貨公司發售! 獨立包裝口罩賣$138/50個

事實上，因生產不順利或機器問題，是不少香港口罩廠常遇到的問題，廠方現亦提供口罩升級方案，但似乎有部分買家仍有不滿。其不滿不是因延遲和升級方案，而是買家看到口罩實物後，覺得口罩顏色由型藍色變了紫色，覺得不型格，大家又覺得有無色差呢? 

Mask Lab HK 宣傳用的藍色口罩

【其他內容】$69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

Mask Lab HK 實際出貨的藍色口罩效果

【其他內容】【附購買連結】實惠推 BFE、 PFE≥98% CareHK 港產口罩　現時可於網上登記

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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