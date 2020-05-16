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【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

行內熱話 03:28 2020/05/16

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早前本網曾介紹一間名叫 Saniaid 香港口罩商，推出日本製造的自家品牌口罩(按此瀏覽詳情)。最近廠方推出更高級、獲 NIOSH 認證的 N95 口罩，同樣為日本製造。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

廠方表示 NIOSH 認證的微粒防護口罩是為了阻隔中度液體飛濺而設計，在阻隔的同時保持平穩的透氣性。N95 口罩和常見的外科口罩，最大的分別是其氣密性更高，可以確保所吸入的空氣皆是經 N95 口罩過濾，而且可過濾少至 0.075μm 的微粒，保護力更強，適合在高危環境下使用。N95 口罩是美國疾病控制與預防中心（CDC）在大多數污染情況下，建議醫療人員佩戴的口罩。

Saniaid N95 口罩

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Saniaid N95 口罩採摺合式設計

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Saniaid N95 口罩採摺合式設計

Saniaid N95 口罩分 2 種尺寸，分為成人 240 mm x 75 mm 和女士/小童的:205 mm x 75 mm。規格如下:

-N95 (NIOSH 認證)
-4 層彈性頭環
-NaCI (0.075μm) 過濾效率: ≧ 95%
-呼氣阻力：6.6mmH2O
-不含玻璃纖維
-無乳膠
-鼻樑固定帶
-認證:NIOSH 認證(按此瀏覽)
-日本製造
-50 個
-出貨日期:9 月 14 日

 售價:$430 (成人)    
        $400 (女士/小童)
*每張訂單每款只能訂購六盒

>>>>按此訂購口罩   <<<<

【其他內容】【附購買連結】實惠推 BFE、 PFE≥98% CareHK 港產口罩　現時可於網上登記

【其他內容】$69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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