【附直購連結】香港口罩品牌日本製造! Saniaid 發售專業高防 N95 口罩

早前本網曾介紹一間名叫 Saniaid 香港口罩商，推出日本製造的自家品牌口罩(按此瀏覽詳情)。最近廠方推出更高級、獲 NIOSH 認證的 N95 口罩，同樣為日本製造。

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廠方表示 NIOSH 認證的微粒防護口罩是為了阻隔中度液體飛濺而設計，在阻隔的同時保持平穩的透氣性。N95 口罩和常見的外科口罩，最大的分別是其氣密性更高，可以確保所吸入的空氣皆是經 N95 口罩過濾，而且可過濾少至 0.075μm 的微粒，保護力更強，適合在高危環境下使用。N95 口罩是美國疾病控制與預防中心（CDC）在大多數污染情況下，建議醫療人員佩戴的口罩。

▲ Saniaid N95 口罩

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▲ Saniaid N95 口罩採摺合式設計

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▲ Saniaid N95 口罩採摺合式設計

Saniaid N95 口罩分 2 種尺寸，分為成人 240 mm x 75 mm 和女士/小童的:205 mm x 75 mm。規格如下:

-N95 (NIOSH 認證)

-4 層彈性頭環

-NaCI (0.075μm) 過濾效率: ≧ 95%

-呼氣阻力：6.6mmH2O

-不含玻璃纖維

-無乳膠

-鼻樑固定帶

-認證:NIOSH 認證(按此瀏覽)

-日本製造

-50 個

-出貨日期:9 月 14 日

售價:$430 (成人)

$400 (女士/小童)

*每張訂單每款只能訂購六盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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