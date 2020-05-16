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【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液

行內熱話 02:51 2020/05/16

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香港製造的口罩愈來愈受歡迎，但有時錯過首賣就難再購得。例如港廠 Classic Army 首批公開發售的口罩(詳情按此瀏覽)，現在已陸續出貨，但廠方亦沒有再公開發售的消息。不過記者發現有網店正在發售 Classic Army 口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

雖然 Classic Army 口罩開售時只提及符合 ASTM 第 1 級防護標準，即 BFE/PFE 達到 95% 以上，但經 SGS 測試後，卻升級至 Level 2 ，  BFE/PFE/VFE 亦達到 99% 以上。

【其他內容】港產 Pasion Level 1 口罩終於在百貨公司發售! 獨立包裝口罩賣$138/50個

今次發售 Classic Army 現貨口罩的是名叫泰易寄的網店，記者向廠方查詢，確認此店是分銷商之一。店方現正做優惠，以 $150 即可以買到 1 盒 Classic Army 口罩及泰國出產 60ml 蘆薈消毒搓手液 1 支﹔購買兩盒即 450ml 蘆薈搓手液 1 支！名額有限售完即止。

【其他內容】$69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

購買一盒 CA 口罩送細搓手液

>>>>按此訂購口罩  (訂購需要 PM 店方)

【其他內容】【附購買連結】實惠推 BFE、 PFE≥98% CareHK 港產口罩　現時可於網上登記

購買兩盒 CA 口罩送大搓手液

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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