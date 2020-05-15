學生都有高質口罩用! 屈臣氏捐30萬個日本BFE/VFE/PFE99%小童口罩

香港連續多日的本地零確診個案終被打破，加上患者似未有與海外返港人士接觸，或有社區爆發的風險。屈臣氏集團捐出合共300,000個日本品牌 Nippon Mask 的口罩，予有需要的小學生。

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由於小童口罩供應十分緊張，有需要的學校可填妥申請表格，最快於5月下旬，於指定地點領取口罩。而學校可按照個別學童實際需要，自行決定分發對象及數量，以解急需幫助學童的燃眉之急。

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Nippon Mask 口罩資料：

產地：菲律賓製造

過濾率: BFE99%、 VFE99%、PFE99%

尺寸: 90mm X 125mm

該款口罩不設鼻樑片，以防止小童不小心使用以致受傷

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