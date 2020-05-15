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【附購買連結】實惠推 BFE、 PFE≥98% CareHK 港產口罩　現時可於網上登記

行內熱話 23:44 2020/05/15

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近日香港疫情反覆，幸好的是市場口罩供應漸多。 Pricerite實惠與本地口罩廠CareHK匯愛合作，多次出售成人及兒童口罩。由今日中午12時開始至5月17日（星期日） 晚上11點59分，接受網上登記抽籤購買成人口罩。今批的口罩數目為20萬個，並以每個1.95元的價錢發售。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

據了解，有關口罩亦已經獲得ASTM Level 1認證，而BFE / PFE 測試達≥98%。隨機抽籤的成人口罩名額為4,000位。每人只限登記1次。中籤通知日期則為5月20日（星期三），結果將會透過手機短訊通知；未中籤人士將會收到相關電郵通知。

【其他內容】港產 Pasion Level 1 口罩終於在百貨公司發售! 獨立包裝口罩賣$138/50個

購買口罩日期為5月21日（星期四）至5月24日（星期日） 。另外，每名成功獲得口罩名額人士，只可限購一盒口罩。 

 >> 口罩訂購按此<<<  

【其他內容】$69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

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撰文 : 馬意文

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