【附購買連結】實惠推 BFE、 PFE≥98% CareHK 港產口罩　現時可於網上登記

近日香港疫情反覆，幸好的是市場口罩供應漸多。 Pricerite實惠與本地口罩廠CareHK匯愛合作，多次出售成人及兒童口罩。由今日中午12時開始至5月17日（星期日） 晚上11點59分，接受網上登記抽籤購買成人口罩。今批的口罩數目為20萬個，並以每個1.95元的價錢發售。

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據了解，有關口罩亦已經獲得ASTM Level 1認證，而BFE / PFE 測試達≥98%。隨機抽籤的成人口罩名額為4,000位。每人只限登記1次。中籤通知日期則為5月20日（星期三），結果將會透過手機短訊通知；未中籤人士將會收到相關電郵通知。

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購買口罩日期為5月21日（星期四）至5月24日（星期日） 。另外，每名成功獲得口罩名額人士，只可限購一盒口罩。

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