【附直購連結】消委會 5 星 Protector 口罩傳統幼耳帶版返貨 仍售$159/50個

近日香港疫情反覆，幸好的是市場口罩供應漸多。 榴槤貴族 Mr Durian 早前曾開賣 Protector 傳統幼耳帶版口罩，店方再次發售新一批口罩!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

這批 Protector 傳統幼耳帶版口罩，解決之前粗帶版不適合臉型較細用戶的問題。

Protector 口罩資料

數量: 一盒50片

尺寸: 17.5cm x 9.5xm

規格:三層保護設計，抗水面層，採用低敏材料製造， 簡易幼耳帶舒適掛耳設計，貼面度更高。

醫生及醫護人員選用， 有效過濾細菌(BFE) 及微粒子(PFE) 達98%以上， 生產製造附合ISO 9001及歐盟CE認證，更加擁有消委會5星評分。

【其他內容】港產 Pasion Level 1 口罩終於在百貨公司發售! 獨立包裝口罩賣$128/50個

>> 口罩訂購按此<<< (截至 5 月15日 21:00 仍有貨)

【其他內容】$69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l