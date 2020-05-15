【附直購連結】消委會 5 星 Protector 口罩傳統幼耳帶版返貨 仍售$159/50個

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近日香港疫情反覆，幸好的是市場口罩供應漸多。 榴槤貴族 Mr Durian 早前曾開賣 Protector 傳統幼耳帶版口罩，店方再次發售新一批口罩!
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這批 Protector 傳統幼耳帶版口罩，解決之前粗帶版不適合臉型較細用戶的問題。
Protector 口罩資料
數量: 一盒50片
尺寸: 17.5cm x 9.5xm
規格:三層保護設計，抗水面層，採用低敏材料製造， 簡易幼耳帶舒適掛耳設計，貼面度更高。
醫生及醫護人員選用， 有效過濾細菌(BFE) 及微粒子(PFE) 達98%以上， 生產製造附合ISO 9001及歐盟CE認證，更加擁有消委會5星評分。
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撰文 : 張文啟