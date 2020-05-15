中國 KN95 過濾率能僅 1%? 加拿大要求進口商立即停售

新冠肺炎疫情持續，不少歐美國家都從中國購買醫療物資。雖然中國近月已積極整改質量不合格的醫療用品生産厰，但依然有已出口的 KN95 口罩質量被指不合格。近日，加拿大衛生部檢驗一批 KN95 口罩，指部分口罩的過濾率能僅有 1％，要求進口商立即停售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

外媒報道，加拿大衛生部近日向進口商和分銷商發出警告，指美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）最近測試了一批中國 KN95 口罩，發現大部分不合格，即未能過濾 95％ 懸浮粒子。而當中有些 KN95 口罩甚至只有 1％ 的過濾效能。所以，NIOSH 已即時在網站列出不符合標準的數十家種過口罩廠商，並要求任何進口 KN95 口罩的進口商停售這些產品。進口商需更改產品標籤，通知使用者這些口罩只適合在過濾率不須達到 95％ 懸浮粒子的情況下使用。

報告指出，中國製的 KN95 口罩是參照美國 NIOSH 的口罩標準製作，聲稱效能應大於或等於 95％。現時加拿大衛生部已決定召回不合格的中國製 KN95 口罩，以免使用者暴露在健康風險下。

【其他內容】港產 Pasion Level 1 口罩終於在百貨公司發售! 獨立包裝口罩賣$128/50個

【其他內容】$69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l