Royal 餐飲集團結束全國 70 分店！天丼 TENYA．Royal Host 皆受影響

新冠肺炎疫情在日本持續，酒店以及餐飲業都大受影響。日本餐飲集團 Royal Hoildings（ロイヤルホールディングス）近日就宣佈，會在 2021 年尾前陸續關閉全國 70 間分店。

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Royal Hoildings 集團旗下比較出名的有家庭餐廳「Royal Host」以及專門提供天婦羅的餐廳「天丼 TENYA」。受疫情影響，「Royal Host」4 月的銷售額比去年同期大跌 42.1％，預料 2020 年首半年的業績會高達 155 億日圓赤字。所以，集團打算在 2021 年底前陸續關閉 70 家無利可圖的分店，當中包括「Royal Host」以及「天丼 TENYA」。

目前，Royal Hoildings 集團在日本全國擁有 217 間「Royal Host」、147 家「天丼 TENYA」。而現時香港亦有天丼 TENYA 分店，不過暫時官方就沒有表示會否受到日本方影響。

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