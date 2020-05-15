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【新經濟危機】特朗普追究中國防疫不力 揚言以最強硬措施切斷中美關系

行內熱話 09:00 2020/05/15

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新冠肺炎疫情爆發後，美方多次就中國隱瞞新冠病毒源頭而要求賠償，此事使中美兩國關系迅速惡化，而美國總統特朗普日前更在 Twitter 上指與中國打交道的代價很高，並在當地時間星期四（14 日）接受傳媒訪問時強硬地表示，自己為追究中國在疫情上處理不當的責任可以做出很多事情，甚至徹底切斷中美關係。此言論是特朗普自疫情爆發以來，說出最強勢的說話，明顯地向中國施壓。 

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美國政府一直以來都在尋找不同的途徑向中國就疫情隱瞞、處理不足等問題，追究責任及多次要求中國政府作出經濟賠償。特朗普更直言：「假如中斷中美兩國的關系，已可節省 5,000 億美元。」

即使特朗普多次就疫情向中方問責，但他強調仍與國家主席習近平關係友好，不過就今次疫情的處理手法令其非常不滿，所以現時不想與習近平對話，指對中國感到非常失望。同時，他表示現正關注於紐約證交所、納斯達克上市的中方企業有否違規。不過以經濟為先的特朗普隨即又指，假如對這些中方上市公司的態度強硬的話，或會使企業轉到倫敦或香港上市，得不償失。

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另外，特朗普亦有指「廉價的勞動力（意指中方）到頭來真是昂貴」，暗指需付出很大的代價與中方交好；同時，當他與中國簽署貿易協議時，中方根本都不會提起新冠病毒的話題，再暗示對方逃避與病毒有關的問題。

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撰文 : 徐慧兒

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