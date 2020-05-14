比亞迪 N95 口罩審批被美方否決! NIOSH 對工廠評估直指不可接受

新冠肺炎在全球持續，口罩供應緊張，亦令中國部分生產商改製口罩，供應國際市場。當中電動汽車生產商比亞迪（BYD），就轉生產一次性用口罩及高防護的 N95 口罩，之不過，近日有報道指比亞迪生產的 N95 口罩審批被美國監管機構否決，更對其中國工廠的現場評估評為「不可接受」。

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據《華爾街日報》報道，美國職業健康與安全機關（NIOSH）的聲明指出，基於幾個理由否決比亞迪的口罩許可申請，又指出機構於本月較早時候已通知比亞迪，對其中國工廠的現場評估結果是「不可接受」。這更有機會導致早前加州政府向比亞迪訂購價值 10 億美元（約 HK$78 億）的口罩交易告吹。

對此，比亞迪回應澄清指出，NIOSH 並未否決 N95 口罩的許可申請，更指初步申請遭到否決是文書層面上的問題，更稱公司將會重新提交申請。

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