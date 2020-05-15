台灣製造口罩輸港有望! 陳時中 : 最快 7 月前放寬口罩輸出禁令

雖然香港口罩供應充裕，但況人對日本和台灣製的口罩的需求仍很高。現在有好消息，因為台灣有機會在 7 月前放寬口罩輸出禁令。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於 5 月 15 日的記者會上表示，實施多時的台灣製口罩禁令，最快在 7 月前，就可把剩餘數量的口罩，在台灣販售或輸出外銷。

【其他內容】【附訂購連結】PFE/VFE/VFE> 99%! 日本製丸美成人口罩售 $25包/5個

陳時中表示，未來除會繼續執行口罩實名制外，其餘管理將更開放。在口罩存備量足夠後，醫用口罩將由原來的全部徵用，改為定額徵用。至於剩餘的口罩量，可能改為台灣內銷售或輸出外銷，但決定權在財政部手上。現時台灣口罩產量穩定，加上口罩禁令將放寬，台灣製的口罩很大機會在 7 月左右能輸出到香港，到時大家就可使用高質素的口罩!

【其他內容】港產 Pasion Level 1 口罩終於在百貨公司發售! 獨立包裝口罩賣$128/50個

【其他內容】$69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l