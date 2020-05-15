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台灣製造口罩輸港有望! 陳時中 : 最快 7 月前放寬口罩輸出禁令

業界頭條 19:23 2020/05/15

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雖然香港口罩供應充裕，但況人對日本和台灣製的口罩的需求仍很高。現在有好消息，因為台灣有機會在 7 月前放寬口罩輸出禁令。

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台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於 5 月 15 日的記者會上表示，實施多時的台灣製口罩禁令，最快在 7 月前，就可把剩餘數量的口罩，在台灣販售或輸出外銷。

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陳時中表示，未來除會繼續執行口罩實名制外，其餘管理將更開放。在口罩存備量足夠後，醫用口罩將由原來的全部徵用，改為定額徵用。至於剩餘的口罩量，可能改為台灣內銷售或輸出外銷，但決定權在財政部手上。現時台灣口罩產量穩定，加上口罩禁令將放寬，台灣製的口罩很大機會在 7 月左右能輸出到香港，到時大家就可使用高質素的口罩!

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撰文 : 張文啟

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