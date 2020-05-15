特朗普延長禁令至 2021 年 5 月！HUAWEI Mate 40 繼續沒有 Google 服務

HUAWEI 手機受限於美國禁令，連續兩款旗艦系列 Mate 30 及 P40 都無法使用 Google 服務，原以為禁售令實施一年後，美國總統會罔開一面解除，估不到特朗普宣布延長禁令多一年，意味 HUAWEI 在 5G 發展初期，恐怕在中國以外市場會因着未能使用 Google 服務令銷量大受影響。

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據 Reuters 報道，特朗普正式延長行政命令 《國際緊急狀態經濟權力法》，條款以資安為由，禁止美國企業與特定電信設備公司合作，被列為禁止對象除了 HUAWEI 還有中興 ZTE，不能在美國銷售產品，更不能與 Google、ARM、高通等企業合作，導致 HUAWEI 手機無法使用 Google Mobile Service。

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不過，美國政府有開出一些彈性，如頒發臨時許可證，讓 Google 仍舊可為 HUAWEI 舊機款提供系統安全更新，只是 2019 年 5 月之後推出的手機就不在此限；往後手機只能採用被閹割大部分功能的 Android 開源版本作開發。

當然 HUAWEI 已為不能使用 Google 服務做了準備，自行研發鴻蒙系統取代，故 Mate 30、P40 系列都採用自家 HMS 服務，以及內建 AppGallery 商店，供用戶下載程式使用。惟 HUAWEI 並非志在中國市場，也劍指歐美市場，據市調研機構 Canalys 數據顯示，2020 年首季 HUAWEI 中國以外的銷售大減 35%，幾乎是三星兩倍之多，故 HUAWEI 若要取得歐美手機市場領導地位，必需要回復能使用 Google Mobile Service，否則難以立足。

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