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【絕非次貨】台灣獨家專利 「無線口罩」! Z 褶口罩日產約 20 萬個

行內熱話 18:32 2020/05/15

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台灣 Z 褶口罩

近日有台灣市民領取政府口罩後，發現當中竟為沒有耳掛的「無線口罩」！大家可能以為「無線口罩」是政府大意弄錯的次貨，但原來這實為台灣獨家專利出品，將耳掛整合在口罩兩側的 Z 褶口罩。 

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台灣獨家專利出品，將耳掛整合在口罩兩側的 Z 褶口罩，是由當地廠商康那香企業股份有限公司生產。據康那香廠務中心副總楊合喜所提，這款口罩有別於普通耳掛口罩的設計。耳掛口罩的耳帶一般較幼細，所以當中掛在耳朵的部分會比較刮耳，長戴會讓耳朵感到痛楚，不過 Z 褶口罩的耳帶是彈性不織布，耳帶實為較粗的平面，即使長時間戴上都不會疼痛，而現時這款口罩在台灣及大陸都有申請專利。

台灣 Z 褶口罩

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至於生產 Z 褶口罩方面，當中也有別普通耳掛口罩為半自動生產模式，而是採用全自動生產模式。除了生產人手只需 3 至 4 人，比一般口罩生產需要 8 至 9 人來得節省人力外，口罩日產量可達約 20 萬個，也比一般口罩 8 至 9 萬的日產量來得更多。康那香董事長戴榮吉表示，Z 褶口罩的生產機器是自家設計，不過耳掛是需要超聲波技術處理，因此這款口罩的日產量最多只為 20 萬個左右。他也認為，經過這次新冠肺炎疫情後，每個國家都會儲備口罩應急。

台灣 Z 褶口罩

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台灣 Z 褶口罩戴上效果

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撰文 : 蘇家華

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