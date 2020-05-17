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【疫市營商】人流未回復街坊生意仍難做　西灣河食店：午市回不到本晚市更靜

業界頭條 12:56 2020/05/17

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新冠肺炎疫情真的開始緩和、經濟零售市況又有好轉嗎？專做街坊生意的西灣河「地標」太安樓商場，擁大量食肆和民生店皆表示疫情下人丁兩不旺減，只能苦苦支撐希望等到市況回復。

太安樓商場包羅萬有，是當區民生商場，商場分成一、二期，僅食肆便有 20 間。小食店東主林先生說：「人流自去年反修例開始便變少，情況至今無好轉。近期受新冠肺炎疫情影響最少不見一半人流。幸而政府之前向食肆派過錢，80,000 元還可以頂一陣。暫時太安樓未出現商舖結業潮，總之希望疫情快點過吧。」

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小小的太安樓商場有近 20 間食店。

「頂級滋味」是太安樓特色食店之一，店內的大鍋放置了大量滷水配菜，是非常獨特的車仔麵檔，可惜敵不住疫情。據店員所講，店舖現時生意少近 7 成，就算一直主打外賣都沒用。

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大鍋放置大量滷水配菜，是太安樓商場「地標」之一。

「小城滋味」負責人李先生指出，店舖開業至今四年從未遇過如此惡劣的情況，他表示太安樓遊客生意極少，就是全力做本地街坊、附近寫字樓生意，但現在街坊都不敢出街。他說：「我自己都少了出街，所以街坊少出來也可以理解。現在寫字樓客都少了很多，之前有客人就算在太古上班都會過來，現在都沒了。」

李先生表示，做食肆生意要看午市和晚市生意如何，基本上午市賺成本，晚市獲利，但現在就連午市都做不到回本，更不要說晚市了。他說：「兩個字講完，恐怖。以往午市 12 點 至 1 點多肯定爆滿，晚市就最少有一輪坐滿。現在呢？現在是下午 3 點 45 分，記者朋友你試一試坐到 4 點半、 6 點半……無客！晚市更慘，7、8 點好像以前晚上 12 時一樣，空位多到你可以瞓在上面吃。」

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部分食肆做平價推廣作用不大，

李先生嘆息店舖已試過所有方法，做平價推廣都無用，無客就是無客，轉型做外賣亦不切實際，同商場極多主打外賣的食店，競爭激烈，說：「現的的情況是 8 吋大的餅縮到 5 吋，大家都做街坊客，然後大家一齊做唔住，因為人流不足夠支撐我們這麼多間店舖。未來除非有疫苗之類的突破性發展，否則都是要有排挨。」

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主打街坊客一樣生意難做。

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撰文 : 陳文政

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