【附結果網址】UNICEF HK 送 10000 盒兒童口罩 抽選結果公布

新冠肺炎疫情轉勢，市民又再關注口罩供應。早前 UNICEF HK 就送出 10000 盒兒童口罩(詳情按此瀏覽)，抽選結果公布啦!

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UNICEF HK 表示，送出 10,000 盒兒童口罩的抽選結果已公布，幸運兒最遲今日會收到官方發出的電郵通知領取詳情。中籤者需要在 5 月 16 至 18 日，到選定的 Circle K 店鋪出示電郵內 QR 圖碼，藉以領取口罩。

抽選結果查詢網址 : https://bit.ly/2yZtg5p

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