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【附結果網址】UNICEF HK 送 10000 盒兒童口罩 抽選結果公布

業界頭條 14:42 2020/05/15

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新冠肺炎疫情轉勢，市民又再關注口罩供應。早前 UNICEF HK 就送出 10000 盒兒童口罩(詳情按此瀏覽)，抽選結果公布啦!

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

UNICEF HK 表示，送出 10,000 盒兒童口罩的抽選結果已公布，幸運兒最遲今日會收到官方發出的電郵通知領取詳情。中籤者需要在 5 月 16 至 18 日，到選定的 Circle K 店鋪出示電郵內 QR 圖碼，藉以領取口罩。 

抽選結果查詢網址 : https://bit.ly/2yZtg5p

 【其他內容】 港產 Pasion Level 1 口罩終於在百貨公司發售! 獨立包裝口罩賣$128/50個
 【其他內容】 港廠 Wave Mask 賣 Level 1 現貨口罩 $100盒/50個​⁣

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撰文 : 張文啟

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