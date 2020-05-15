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【疫市營商】疫情高峰期擴充　元朗手打漢堡店趁租金7折旺角開舖

商管策略 15:24 2020/05/15

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新冠肺炎疫情緩和，市道開始慢慢好轉，現時商舖租金較去年低，是否創業開店時機呢？有本地漢堡店挺住朋友、家人的壓力，在疫情最嚴重時在旺角開設分店。SME.hket 記者訪問店主，和他們談談何以有此決定。

COOKINGNANA 元朗開業 10 年，店舖由 Rex、Moon 夫婦操持 。Rex 說：「漢堡舖頭是頂手回來做的。當時創辦人移居外地，我們又覺得他們的漢堡很好吃，便決定頂手這門生意，並繼承老闆的漢堡手藝。」

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店主 Rex(左)、Moon(右) 。

一如以往的秘製調味、秘製香料，每天堅持手打漢堡扒等等，讓 COOKINGNANA 繼續好評如潮。然而真正讓它站穩腳，甚至在未來擴充營業，全因改變了經營模式。Moon 說：「我們當時主打外賣生意，做更多外賣自取，很早期便將堂食重心移去外賣並在外賣平台掛單」。結果 COOKINGNANA 在新冠肺炎疫情「受惠」，故營業額跟去年比未有太大變化，平平穩穩算托賴。

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漢堡扒都是每天自製，多汁好吃。

香港零售市道在新冠肺炎疫情下愁雲慘霧，尤其旺角、銅鑼灣等區地大量吉舖，租金大跌但很少人敢承租。不過。低迷市道反讓 Rex 重燃開分店的念頭。他坦言過往亦曾考慮在旺角開舖，惟租金太高，一個較好的 3、400 呎舖位要近 6 萬港元租金，實在難以負擔。

今時今日，旺角區租金基本打個 7 折，相對低租金讓兩夫婦決定在 3 月、亦即新冠肺炎疫情最嚴重時入市開設新分店。Rex 笑言當時確有很多人勸他們不要衝動，又說旺角區比較敏感，遊行示威對生意影響非常大，但 Rex 覺得問題不大，指衣食住行永遠是固定需求，即使是遊行亦一樣要吃飯。

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極邪惡小食。

Moon 補充：「未來我們亦希望在銅鑼灣、尖沙咀等地開分店，一來新冠肺炎疫情肯定會過去，二來我們確對自家產品有信心。手打漢堡扒的成本其實跟買街貨差不多的，但為了令客人食到更好味更多汁的漢堡扒，我們天天都會額外花 2 至 3 小時做相關工序。店舖有不少獨特的漢堡搭配，例如鵝肝牛肉漢堡就非常受歡迎。」

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鵝肝的咸香和油指與漢堡非常夾，加上漢堡的蔬菜簡直一流，是店舖的王牌漢堡之一。

COOKINGNANA 地址：
旺角登打士街 43 H號，登打士廣場地下 8 號舖
元朗鳳攸南街3號好順景大廈2期19號舖

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撰文 : 陳文政

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