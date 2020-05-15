【附售賣詳情】THE GULU x 鱻 88 再次售賣 PERFETTA Level 2/3 現貨口罩 售價為$150盒起​⁣

新冠肺炎疫情轉勢，市民又再關注口罩供應。THE GULU x鱻88再次售賣 PERFETTA 成人口罩現貨。

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用戶使用 THE GULU 程式，在以下時間即可以購買 2 款 PERFETTA 成人口罩現貨。

PERFETTA 開售日期及時間​⁣

5月15號 (星期五) 10:30am – 5pm [只限一日]​⁣

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PERFETTA 成人口罩規格

1. PERFETTA ULTRA 成人口罩35個獨立包裝 (數量1,340盒)​⁣

規格：​⁣

ASTM F2100-11 level III驗證​⁣

EN14683：2014 Type IIR 驗證​⁣

BFE，PFE，VFE ≥99%​⁣

每個獨立包裝​⁣

尺寸：175mm x 95mm​⁣

件數：35個獨立包裝​⁣

顏色：藍/白色，顏色隨機​⁣

產地：越南​⁣

THE GULU售價： $160/一盒​⁣

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2. PERFETTA 成人口罩 50個裝 (數量900盒)​⁣

規格：​⁣

ASTM F2100-11 level 2 驗證​⁣

EN14683: 2014 Type II 驗證​⁣

可隔絕99%細菌及0.1微米粒子​⁣

尺寸：175mm x 95mm​⁣

件數：50個​⁣

產地：越南​⁣

THE GULU售價： $150/一盒​⁣

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領取方式​⁣

親身到自取點領取及送貨​⁣

1. 領取點：深水埗汝州街142號地下​⁣

開放時間：星期一至日 12nn – 11pm​⁣

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2. 送貨方式：選擇送貨方式派送之用戶須在購買頁面填寫正確的郵遞地址，鱻88收到資料後會盡快安排。由於是次送貨方式是以順豐運費到付方式並由鱻88負責，THE GULU均不會處理有關物流之事宜。

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領取時限 (只限親身領取)​⁣

1. 用戶須於5月21日前到指定地址領取，一切以兌換券顯示以兌換日期為準。逾期取貨者將不設任何補發、退款等安排。​⁣

2. ​ 用戶必須於領取貨品時向職員出示兌換券，以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效。​⁣

查詢產品及送貨方式詳情​⁣

用戶可Whatsapp至9070 9859​⁣

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iOS: https://apple.co/2H6FycV​⁣

Android: http://bit.ly/2rNt3fK​⁣

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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