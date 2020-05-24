華潤堂抗疫套裝再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

新冠肺炎疫情轉勢，市民又再關注口罩供應。華潤堂今次把之前的 ABC 口罩組合套裝簡化，變成 AB 套裝。

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早前推出 ABC 口罩組合已算抵買 (按此瀏覽詳情)，今次推出的 AB 套裝更抵買，只售 $120 套。買家可以從 A 和 B 項各選一個產品購買。每人限購3套，數量有限，售完即止。

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A項

日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$100

+

B項 (任選1件)

-私+呵護殺菌消毒洗手液750毫升1支，價值$56.9

-Elleair除菌濕紙巾補充裝80片1件，價值$50

-3M地板消毒清潔劑(玫瑰)3.8公升1支，價值$139.9

A + B 套裝價 $120

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雖然今次少了 C 項，但直接減價更為實惠。今次最抵仍是 3M 地板 3.8L 消毒清潔液最實用吸引，因單購是需要近百元，所以不少店已售罄。

>>>指定發售分店地址<<<

▲ 有售的店外會張貼發售詳情。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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