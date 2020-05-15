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【指定分店】華潤堂再減價! 日本iimono成人口罩50個套裝現售 $120

行內熱話 02:51 2020/05/15

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新冠肺炎疫情轉勢，市民又再關注口罩供應。華潤堂今次把之前的 ABC 口罩組合套裝簡化，變成 AB 套裝。 

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

早前推出 ABC 口罩組合已算抵買 (按此瀏覽詳情)，今次推出的 AB 套裝更抵買，只售 $120 套。買家可以從 A 和 B 項各選一個產品購買。每人限購3套，數量有限，售完即止。 

 【其他內容】 港產 Pasion Level 1 口罩終於在百貨公司發售! 獨立包裝口罩賣$128/50個

A項
日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$100
+
B項 (任選1件)
-私+呵護殺菌消毒洗手液750毫升1支，價值$56.9
-Elleair除菌濕紙巾補充裝80片1件，價值$50
-3M地板消毒清潔劑(玫瑰)3.8公升1支，價值$139.9

A + B 套裝價 $120

 【其他內容】 港廠 Wave Mask 賣 Level 1 現貨口罩 $100盒/50個

雖然今次少了 C 項，但直接減價更為實惠。今次最抵仍是  3M 地板 3.8L 消毒清潔液最實用吸引，因單購是需要近百元，所以不少店已售罄。

>>>指定發售分店地址<<<

 【其他內容】  $69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

有售的店外會張貼發售詳情。

>>>指定分店地址<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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