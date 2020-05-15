【附地址資料】港廠Good Mask 旺市設立限定店! 即場發售 Good Mask 95 口罩現貨

新冠肺炎疫情轉勢，有港產口罩廠為方便用戶可以即時購得現貨，就在旺區設立限時 Pop up 店，開賣自家港產口罩。

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Good Mask 是香港的口罩廠，早前已在網上發售口罩，為方便市民立即購得口罩，今次在聯合廣場設立臨時店，發售 Good Mask 95 現貨，售價為 $168/盒 (50片)。

此外，市民亦可即場預訂納米五層口罩(非現貨) (規格詳情可按此瀏覽)。

▲ Good Mask 95 口罩

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臨時店詳情

-日期 : 2020 年5月15-17日 (星期五至日)

-地址 : 旺角彌敦道760號聯合廣場1/F 168號B舖

-時間 : 1100-2030

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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