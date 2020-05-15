港產 Pasion Level 1 口罩終於在百貨公司發售! 獨立包裝口罩賣$128/50個

近日口罩供應漸多，連港產口罩都可以在百貨公司買到。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

有網民在 FB 群組報料，在油塘大本型 1 樓的 su-pa-de-pa 百貨公司 (先施) ，有發售 Pasion 港產口罩，售價為 $128/50 個。雖然售價比原先 Pasion 廠方標示的 $100 為貴，但有現貨賣，就十分方便。

Pasion 口罩提供 Level 1 防護能力，採獨立包裝，規格詳情可按此瀏覽。由於貨量有限，建議大家先打電話向店方查詢是否仍有現貨，才前往購買，以免撲空。

【其他內容】 $69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

▲ 網民購得的 Pasion口罩(網民圖片)

地址：油塘大本型一樓(油塘站A1出口)

電話：2379 2788

【其他內容】 港廠 Wave Mask 賣 Level 1 現貨口罩 $100盒/50個

【其他內容】港產ECHOMASK將以 $100盒/50個公開發售 BFE/PFE ≥ 99% 獨立包裝口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l