【開賣準備?】屈臣氏網店出現理的口罩盒裝連搓手液套裝 售$139

新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。屈臣氏似乎又將有理的口罩準備開賣!

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記者瀏覽屈臣氏網店時，發現有「理的口罩」的新 item 已更新，但現時仍顯示「缺貨中」，相信是為準備開賣而準備。今次上架的是 Ultra Ready 理的小童口罩連搓手液，售 $129，詳情如下。

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1) ULTRA READY口罩



-ASTM 標準第三級(Level 3)

-BFE99%、PFE99%過濾率



2) Health Med搓手液

-70%酒精

-殺滅99.99%細菌

-含有蘆薈及維他命E成份

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如果買家想當網店開售這理的口罩時第一時間得知售賣消息，建議大家加入成為屈臣氏網店會員，並選擇理的口罩口罩下方的「有貨通知」功能。當理的口罩口罩開賣時，就會第一時間通知閣下! 建議買家可安裝屈臣氏 app (按此下載)，通知會較快。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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