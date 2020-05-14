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【開賣準備?】屈臣氏網店出現理的口罩盒裝連搓手液套裝 售$139

行內熱話 20:16 2020/05/14

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新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。屈臣氏似乎又將有理的口罩準備開賣!

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

記者瀏覽屈臣氏網店時，發現有「理的口罩」的新 item 已更新，但現時仍顯示「缺貨中」，相信是為準備開賣而準備。今次上架的是 Ultra Ready 理的小童口罩連搓手液，售 $129，詳情如下。

【其他內容】港產ECHOMASK將以 $100盒/50個公開發售 BFE/PFE ≥ 99% 獨立包裝口罩

1) ULTRA READY口罩

-ASTM 標準第三級(Level 3)
-BFE99%、PFE99%過濾率

2) Health Med搓手液
-70%酒精
-殺滅99.99%細菌
-含有蘆薈及維他命E成份

【其他內容】 港廠 Wave Mask 賣 Level 1 現貨口罩 $100盒/50個

如果買家想當網店開售這理的口罩時第一時間得知售賣消息，建議大家加入成為屈臣氏網店會員，並選擇理的口罩口罩下方的「有貨通知」功能。當理的口罩口罩開賣時，就會第一時間通知閣下! 建議買家可安裝屈臣氏 app (按此下載)，通知會較快。

口罩訂購連結按此按此到口罩發售目錄

【其他內容】  $69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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