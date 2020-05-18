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【疫市營商】拍短片教清酒食物配搭 代理商擴展散客市場

商管策略 14:25 2020/05/18

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新冠肺炎疫情反覆，近期再有新確診本地個案，市況慘淡。有清酒代理公司決定力做散客市場，拍片講授清酒資訊和食物搭配，盼藉著數碼轉型殺出一條血路。

泉正公司專營日本清酒的零售批發業務，客戶有餐廳也有個人散客。創辦人黎少平笑言：「自己較喜歡飲飲食食，所以 2 年前便決定嘗試創業，當時我有想過要否做紅酒，但後來發覺紅酒市場競爭激烈，相對之下自己曾經在日本留學，做日本酒可能有優勢，便決定經營日本酒生意。」

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泉正有限公司創辦人黎少平。

為了能將生意做得更好，黎少平不單考取唎酒師（相當於日本清酒品酒師）資格，又到不同日本酒莊學習相關知識，更打通了日本酒廠的銷售渠道。現時泉正有限公司直接向 16 間日本酒莊買酒、並間接向 50 間日本酒莊入貨。

黎少平表示，香港人飲清酒主要品牌行先，例如最出名的「十四代」、「獺祭」等便是港人至愛。不過，其實日本酒的酒廠非常多，足足有近 2,000 間，有極多的滄海遺珠。他解釋：「普通市民到超市買酒，可能就會面對一大個櫃的日本酒，要找到一枝適合自己的酒其實頗難。酒商便要幫他們選擇，講述酒的特點，引起他們的興趣。例如有一些清酒會因為用了特別的酵母而帶有芒果味或蘋果味，我們便為他們介紹。」

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唐辛子梅酒，即唐辛子是「辣椒」的意思，味道非常特別，口感極佳。

兩年來泉正的生意尚可，業務佔比散客、餐廳各半，惟受新冠肺炎疫情影響，餐廳生意萎縮，現時佔比已變成八比二。他說：「餐廳賣貨時雖然是批發價，但始終量多；散客賣高價一點，但量少。面對市場變化，我們便開始著力做散客推廣。」

過往黎少平會到地產、保險公司等經常要見客的公司開清酒講座，為員工補充相關知識，讓他們在見客時能製造話題。這種講座過往每月有一、兩次，但隨著市道變化，他決定將講座移師網上，縮短篇幅，增加散客客源。

黎少平表示：「我們會拍一些短片講述清酒知識，每條片 1 分鐘左右，又可能以不同的清酒做主題，講一講它的特色，適合配搭麼食物。清酒的知識其實很多，例如不同產地的不同米種可釀出不同風味的清酒，長野縣的代表酒米『美山錦』有特別強的果香；兵庫縣的『山田錦』釀出來的米香是極品。就算同一米種，產地都會影響風味，琦玉縣雖然也有山田錦，但香味便會較弱。日本有 7 成的山田錦其實是出自兵庫縣的，其他城市會向兵庫縣買米釀酒。」

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合適的配搭可以令食物變得更美味。

唎酒師的黎少平表示，不少人都誤會清酒只能配日本菜，然而清酒其實亦可配泰國菜、中菜，配冬蔭公亦無問題，說：「清酒成份很簡單，米、水、麴（麹菌），它在發酵過程中會產生能帶出食物鮮味的氨基酸，故清酒可以配多款食物，包括芝士、意大利火煺、臭豆腐、咖哩魚蛋、叉燒等。例如之前有一隻氣泡酒（菊泉発泡酒；Hitosuji）能帶出生蠔鮮味，極受歡迎。有人更會整箱整箱的買，就算單買酒都有不少酒非常獨特，例如有種酒其實是無酒精（溪流造リ酒屋の甘酒）、米味重，膠原蛋白非常多，深受女士喜愛。」

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菊泉桃紅氣泡清酒。在 Japan Awasake Association 獲得第一名。

黎少平指出，紅酒與清酒應用在食材上的最大分別是，紅酒會受到食物影響而令酒變得更好飲，清酒則是令食物的味道變得更出色，喜歡那一種，就要看客人需要了，說：「最受歡迎的清酒價位大約是港幣 300 至 400 元左右，某些在日本得過獎的酒便特別受歡迎。如果直接上來我們的樓上舖買酒，則會有 9 折優惠。」

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撰文 : 陳文政

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