【指定分店】齊心抗疫! 莎莎 $1 賣一個 BFE/PFE ≥95% 口罩

香港零確診斷纜，一位居於梨木樹邨 5 座的 66 歲婦人確診，連帶其 2 名家人亦同時確診。莎莎香港在指定分店推出特價口罩優惠。

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莎莎表示，今日 (5月14日)為荃灣及葵芳居民推出特別防疫用品優惠，限定荃灣眾安街及葵芳新都會分店發售:

妙緣一次性三層醫用口罩 (10個裝，藍色）

每人最多可購買2包

BFE及PFE過濾效率≥95%

執行標準：YY/T0969-2013

售價：抗疫價$10/包 （建議價$30/包）

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凡購買任何產品

+$1 換購韓國Cellapy 酒精搓手液 25ml 一包(價值$18）

+$10換購MARCHEN LAB酒精搓手液 500ml 一支（價值$39)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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