【新冠肺炎】全球疫情保險賠償金額或高達1.58萬億元

新冠肺炎疫情肆虐，保險業也遭殃？英國保險公司 Lloyd's of London 預計，該公司因疫情需要支付高達 30 億至 43 億美元（約港幣 333 億元）賠償金額，全球保險業總損失或高達 2,030 億美元（約港幣 1.58 萬億元)！

Lloyd's 預測，全球保險業因新冠肺炎疫情承保損失估計約 1,070 億美元，相當於「911」恐怖襲擊加上 2017 年的大西洋風災的理賠金額；加上有關「投資組合」計劃損失約 960 億美元，總計全球保險界損失或高達破紀錄的 2,030 億美元。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l