  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (四) 19:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】全球疫情保險賠償金額或高達1.58萬億元

業界頭條 16:13 2020/05/14

分享：

新冠肺炎疫情肆虐，保險業也遭殃？英國保險公司 Lloyd's of London 預計，該公司因疫情需要支付高達 30 億至 43 億美元（約港幣 333 億元）賠償金額，全球保險業總損失或高達 2,030 億美元（約港幣 1.58 萬億元)！

Lloyd's 預測，全球保險業因新冠肺炎疫情承保損失估計約 1,070 億美元，相當於「911」恐怖襲擊加上 2017 年的大西洋風災的理賠金額；加上有關「投資組合」計劃損失約 960 億美元，總計全球保險界損失或高達破紀錄的 2,030 億美元。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 鍾采餘

相關文章

「九成信貸擔保產品」救中小企？業界：經濟環境改善好過應急錢
2019/12/06
「九成信貸擔保產品」救中小企？業界：經濟環境改善好過應急錢
【保就業計劃】一窩蜂開強積金戶口取資助？人事顧問：有待釐清自僱人士申請細節
2020/05/13
【保就業計劃】一窩蜂開強積金戶口取資助？人事顧問：有待釐清自僱人士申請細節
疫情 保險公司 英國 保險行業

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市營商】本地確診個案再現　中小型商店食肆：已經習慣但恐限聚令加辣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹