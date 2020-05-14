$69.9 盒起屈臣氏 Level 2 港產口罩 李澤鉅 : 下周網上訂購

屈臣氏早前公布推出香港製造口罩 WatsMask，吸引大量市民注意，可惜，屈臣氏尚未發布開售日期，但長和系主席李澤鉅表示，相信下星期可以在網上訂購。

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李澤鉅表示，就 WatsMask 口罩問題曾向屈臣氏查詢，雖然細節仍待確定，但預計 WatsMask 口罩下星期應該可先透過網上登記訂購，然後到指定屈臣氏及百佳分店取貨。至於店鋪發售則會緊隨網上登記之後安排。

事實上，有部分網民已成功購得 WatsMask 口罩，並安排在下周取貨 (按此瀏覽詳情)。

WatsMask 已通過 ASTM Level 2 認證 (詳情按此瀏覽)， 售價為 $79.9/30片，易賞錢會員可收優惠價為 $69.9 購得。

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▲ 屈臣氏 WatsMask 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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