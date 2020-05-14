$69.9 盒屈臣氏 Level 2 港產口罩! 有網民已獲取貨通知!

新冠肺炎疫情有緩和，但對口罩需要仍很大。屈臣氏早前公布推出港產口罩 WatsMask，吸引大量市民注意，全因它規格佳、售價低至 $69.9 盒 (免費升級規格按此瀏覽)。可惜，屈臣氏尚未發布開售日期，不過有網民已收到可率先購買 WatsMask 口罩的通知。

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早前記者已報道，易賞錢特選了部分 VIP 會員讓他們可搶先訂購 WatsMask 口罩 (詳情按此瀏覽) ，今日部分幸運兒在 FB 表示已收到易賞錢發出的 SMS，表示可於 5 月 22 日至 5 月 24 日到指定屈臣氏購買 WatsMask 港產口罩。如果大家之前已有訂購 WatsMask 口罩的話，記得檢查 SMS 啦!

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▲ 有網民已收到屈臣氏WatsMask 口罩的取貨通知

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此外，現時屈臣氏亦針對員工提供訂購，售價也一視同仁為 $69.9 盒，據了解有部分員工已率先取貨。

至於何時屈臣氏才公開發售，暫時仍未有消息，以近日官方的針對 WatsMask 口罩的推廣估計，有機會在未來一星期內會有好消息! 更新:長和系主席李澤鉅表示，相信下星期開賣(按此瀏覽報道)。

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▲ 屈臣氏WatsMask Level 2 港產口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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