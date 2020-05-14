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【疫市營商】本地確診個案再現　中小型商店食肆：已經習慣但恐限聚令加辣

業界頭條 15:36 2020/05/14

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新冠肺炎疫情雖稍見緩和但又反覆，昨日再出現新確診個案，食肆首當其衝受影響。有食肆擔心再次打擊生意，尤甚限聚令延長甚至「加辣」，亦有餐廳稱無甚麼所謂，因經營模式有別。

尖沙咀三餐冰室東主馬雄才（Sam） 指：「的確是有點擔心，但已經習慣了限聚令措施。」；荔枝角 OWLS Coffee 老闆娘 Vicky 指上星期店舖生意有所回升：「有新確診個案出現當然驚，但都要照開門做生意，做得幾多得幾多啦！」

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「一豚豬手」做街坊外賣生意，新冠肺炎疫情影響不大。

鰂魚涌湯水和飯盒外賣「拾祝 」，創辦人 Maggie Lin 稱有點擔心，因生意近期稍為回升，但其實也不是升得太多，「叫做好過之前」；若生意之後惡化至 3 月新冠肺炎疫情高峰期，真的不堪設想。

在多區街市開設門市的「一豚豬手」，總監樊梓康（Larry） 表示：「我們的模式是專門在新興、重新裝修過的街市開設分店，做街坊生意，即使幾個月前新冠肺炎疫情嚴重時生意亦一直維持平穩。有新確診個案從抗疫角度來看自然會怕，但相信對經營影響不大。」

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尖沙咀服飾店表示沒什麼大影響。

位於遊客區的商戶也沒有表示特別擔心，尖沙咀服飾店 Chill Shop 東主詹漢光說：「有確診個案都不算很大問題。可能因為是昨天才剛出現個案吧，市面未有太大反應。其實近期我們的生意已上升，例如 5 月 1 日我們推出了黃金周活動，做多了本地人生意，又跟幾間舖聯合推廣，生意在那段時間上升了 2、3 成。」

詹漢光續稱，新確診個案或拉長抗疫期，但這樣未必是壞事，始終健康是第一位，無健康便無客人；何況就算保持到零確診一段時間，全球旅遊業亦要長時間才會復甦，零星個案對他們影響不大。

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撰文 : 陳文政

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