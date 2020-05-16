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【疫市營商】方便覆診增員工抗疫力　中醫診所推企業到診服務

商管策略 11:44 2020/05/16

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張螢中醫師到公司為員工問診情況

一班打工仔面對工時長、睡眠質素低，生活壓力容易「爆煲」，谷出慢性病、職業病，故一般企業會向僱員提供醫中西醫醫療保險，但員工亦未必會選擇中醫服務。過去中醫診症或針炙只可到門診就醫，現在出診到民居開始普及，但到企業出診仍很少聽聞。

有中醫診所推出企業到診服務，賣點是看診省時既方便，企業只需準備會議室和茶水間空間，員工稍有空餘時間便完成診症。

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地盤員工可在公司看診兼認識中醫調理。

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推出企業中醫到診服務的「太昊堂」診所，創辦人中醫張螢向 SME.hket 記者表示，3 年前她開創寸心中醫診所時，設計公司等中小企老闆是其常客，他們指不想花太多上班時間頻密覆診，因此構思企業到診服務。現時中國建築國際集團亦採用此新服務，其地盤員工可看診兼認識中醫調理。

張螢又稱，太昊堂診所為寸心中醫診所分支業務，專門做企業到診服務，開業數個月反應良好，借助口碑和企業客戶推薦加強業務，但具體成效要稍後才得知。

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撰文 : 鍾采餘

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