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【附訂購連結】香港口罩科技 HK-M Level 2 口罩售 $150/50個起

行內熱話 03:10 2020/05/14

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新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。香港口罩科技有限公司 HK-M 早前公開發售口罩 (詳情按此瀏覽)，買家已陸續收到口罩，不少買家亦表好評。現在買家仍可訂購廠方的口罩。 

 【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

現時香港口罩科技有限公司提供 2 款口罩發售，同為 ASTM Level 2 規格口罩，規格已經 SGS 測試認證〝分獨立包裝和非獨立包裝版。

早前公開發售的 HK-M 口罩已陸續出貨。

【其他內容】 Simply Mask Level 1 口罩賣 $99/50個 廠方提供新方案能提早公開發售

HK-M 口罩規格

-三層結構防護
-ASTM Level 2
-PFE/VFE/BFE 99% （過濾細菌、微粒、病毒99%） 
-防水,防花粉,防塵
-合適剪裁、呼吸容易
-適合敏感肌膚
-不含有玻璃纖維

-  50 片獨立包裝售 $165 (六月中出貨)
-  50 片非獨立包裝售 $150 (六月中出貨)

HK-M 口罩非獨立包裝

 【其他內容】港產ECHOMASK將以 $100盒/50個公開發售 BFE/PFE ≥ 99% 獨立包裝口罩

HK-M 口罩獨立包裝

口罩購買網址<<< 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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