【附訂購連結】香港口罩科技 HK-M Level 2 口罩售 $150/50個起

新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。香港口罩科技有限公司 HK-M 早前公開發售口罩 (詳情按此瀏覽)，買家已陸續收到口罩，不少買家亦表好評。現在買家仍可訂購廠方的口罩。

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現時香港口罩科技有限公司提供 2 款口罩發售，同為 ASTM Level 2 規格口罩，規格已經 SGS 測試認證〝分獨立包裝和非獨立包裝版。

▲ 早前公開發售的 HK-M 口罩已陸續出貨。

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HK-M 口罩規格

-三層結構防護

-ASTM Level 2

-PFE/VFE/BFE 99% （過濾細菌、微粒、病毒99%）

-防水,防花粉,防塵

-合適剪裁、呼吸容易

-適合敏感肌膚

-不含有玻璃纖維

- 50 片獨立包裝售 $165 (六月中出貨)

- 50 片非獨立包裝售 $150 (六月中出貨)

▲ HK-M 口罩非獨立包裝

【其他內容】港產ECHOMASK將以 $100盒/50個公開發售 BFE/PFE ≥ 99% 獨立包裝口罩

▲ HK-M 口罩獨立包裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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