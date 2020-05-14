【附訂購方法】港廠 Wave Mask 賣 Level 1 現貨口罩 $100盒/50個

新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。不過香港仍有不少新口罩廠，為香港持續供應口罩。Wave Mask HK 正是其中一間新進香港口罩廠。

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Wave Mask HK 是由 Celltronik Microwave 生產。Celltronik Microwave 本身是電子產品製造商，據資料顯示，廠方是在現有的電子產品製造廠房中加裝口罩生產線，藉以生產口罩。提根據廠方資料，Wave Mask 成人口罩已通過 Level 1 測試，BPF/PFE > 95%。詳細資料可按此瀏覽。

▲ Wave Mask 的口罩機

Wave Mask 口罩規格見下圖

▲ Wave Mask 口罩規格

【附訂購連結】港產ECHOMASK將以 $100盒/50個公開發售 BFE/PFE ≥ 99% 獨立包裝口罩

▲ Wave Mask 口罩已在生產中，有現貨發售

【其他內容】 Simply Mask Level 1 口罩賣 $99/50個 廠方提供新方案能提早公開發售

口罩購買方法

無論在官方網頁和 FB 上，皆沒有提供口罩售價和購買方法。所以記者以顧客身份在 FB PM 廠方查詢。廠方表示，一盒 50 個的口罩售 $100，買家可以透過 FB PM (按此)下單，然後可到廠方地址取貨，取貨後才付款，暫時仍有現貨。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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