【港產口罩】指定 LOG-ON 分店開店即售 Nask N99 智能殺菌口罩

這幾日 LOG-ON 都有有口罩賣，今日開店發售的是 Nask 口罩。

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Nask N99 口罩是香港製造的口罩，今次店方同時發售成人和小童版本，售價同為 $99 盒，每人限購 2 盒。只在又一城和將軍澳 LOG-ON 分店發售。Nask 口罩規格可按此瀏覽。

【附訂購連結】港產ECHOMASK將以 $100盒/50個公開發售 BFE/PFE ≥ 99% 獨立包裝口罩

地址:九龍塘又一城UG層01號舖 上午11:00至晚上10:00

地址:將軍澳PopCorn 1期地下G24號舖 上午11:00至晚上10:00

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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