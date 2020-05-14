繼續堅離地？政府應重新檢視社交媒體政策

社交媒體已經不是新鮮的事物；然而，或許已經是人類生活的一部分，隨著世界變得複雜，社交媒體引發的問題亦與日俱增。儘管如此，不少國家政府已經將社交媒體視為主流與國民溝通渠道之一，如歐洲議會（European Parliament）的網頁顯示，已於 11 個社交媒體平台開設帳戶，包括：Facebook、Twitter、Instagram、Flickr、YouTube、 Linkedln、Pinterest 及 Reddit 等；南韓政府冀藉社交媒體以推動多元價值的社會，並為官民之間帶來有意義的互動。

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香港特區政府早在 10 年前已經推出社交媒體，大家可能還記得當時行政長官辦公室首次在 Facebook 設立官方帳號「上亞厘畢道」。據時任行政長官曾蔭權表示，開設該專頁的目的是希望更快、更直接向公眾介紹特區政府的政策立場，讓市民更全面、更具體了解特區政府工作，以及行政長官的生活點滴。到了 2015 年，時任行政長官梁振英開設 Facebook 個人帳號；至於現屆行政長官林鄭月娥，亦於 2017 年分別開設行政長官 Facebook 及 Instagram 專頁 ，10 年過去，可惜特區政府在社交媒體的發展可謂「寸進尺退」，毫無進展。

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筆者有幸早前獲香港青年協會青年研究中心成立「青年創研庫」邀請，以嘉賓身份參與《善用社交媒體提升管治》研究報告，結果顯示，受訪的 1,028 名青年中，絕大部分曾在社交媒體接觸特區政府資訊，但他們對政府在社交媒體上解釋政策、掌握民情、塑造形象、應對危急事件、提供公眾參與平台，以及澄清失實資訊等方面的表現，評價極不理想，平均分介乎 1.53 至 2.35 分，低於 5 分及格水平。當中有 952 名受訪青年表示社交媒體有接觸過政府資訊，有 69.2% 受訪者認為政府的社交媒體上停留於資訊發放、缺乏互動；而 77% 人認為政府帖文欠吸引。

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對於這份成績表，筆者認為結果非常合理，皆因這 10 年來，特區政府根本沒有下過任何苦功，思考過如何善用社交媒體改善管治，所謂的「社交媒體平台」只是「人有我有」，沒有思考運用平台優勢跟青年人坦承交流；整個政府社交媒體政策，更欠缺具質素團隊統籌。現時各政府部門只是設立相關的社交媒體帳戶，需要時便將相關資訊上載，更不打算在這些平台作出任何回應，猶如一幅電子壁報版，整個政府亦欠這種文化，試問在這種情況下，如何跟我們的未來主人翁溝通及相處，他們在虛擬世界的時間比實體世界多，要溝通便要透過社交媒體。

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坦白而言，任何溝通方式要行之有效必定是雙向，社交媒體的設計亦一樣。溝通是建基於信任，至於信任便要靠依賴具透明度的做事方式、開誠布公的政策。

筆者期望新任民政事務局長，能夠關注及制訂更有效的社交媒體政策與青年人溝通，而整個特區政府就應用社交媒體目標及人力培育等範疇重新檢視策略，以彰顯重視程度。

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