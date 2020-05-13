港大工程學團隊研發「超級鋼」 強度韌性成本皆勝航天鋼材

鋼是人類其中一種商業產品中最常使用的合金，當中強度、延展性和韌性，通常有著此消彼長的關係。港大研發出的則是史上最強的鋼材，三個重要指標，均達到史無前例的高水平，甚至超越航天鋼材，而且製作成本便宜得多。

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香港大學機械工程系教授黃明欣領導的團隊，其實在 3 年前已研製出「超級鋼」，由於當時未有足夠數據支持，未能量產及應用到日常生活中。不過最近終於有新進展，於上周五（8日）與美國柏克萊國家實驗室合作，在學術期刊《科學》（Science）發表研究報告，確認「超級鋼」強度、延展性及韌性優於航天鋼材，目前沒有任何鋼材物料能及，而且比現時航空航天用的馬氏體時效鋼便宜，成本只有其 1/5。

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港大「超級鋼」的製作原理，是以專利配方，在煉鋼過程中加入暖軋（warm rolling）和退火（annealing）兩個步驟。過程可令鋼在拉扯時產生很多小裂紋，這些小裂紋會分擔鋼材承擔的壓力，從而達到提高強度和韌性的效果。

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現時「超級鋼」正申請多國專利。團隊計劃與業界合作，首先在高強橋樑纜索、防彈衣和汽車彈簧等方面製作原型進行測試，有望把研發成果工業化和商品化。

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